Дочь тяжелобольной Тереховой показала исхудавшую актрису

Актриса Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера и давно не появляется на публике. Дочь звезды Анна Терехова поделилась с поклонниками свежим кадром с мамой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Наследница 80-летней актрисы опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них запечатлены исхудавшие руки звезды, которые держат молитвенник.

Кинодива последние десять лет жизни прикована к постели. Болезнь уже лишила ее возможности полноценно общаться с близкими. Терехова постоянно находится под присмотром сиделок.

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