Дочь тяжелобольной Тереховой показала исхудавшую актрису

Актриса Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера и давно не появляется на публике. Дочь звезды Анна Терехова поделилась с поклонниками свежим кадром с мамой.
Наследница 80-летней актрисы опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них запечатлены исхудавшие руки звезды, которые держат молитвенник.
Кинодива последние десять лет жизни прикована к постели. Болезнь уже лишила ее возможности полноценно общаться с близкими. Терехова постоянно находится под присмотром сиделок.
Неизлечимую болезнь обнаружили у звезды советского кино в начале нулевых. Последний раз артистка дала интервью в 2011 году, затем Терехова пропала из поля зрения журналистов и поклонников.