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39 минут назад

Дочь тяжелобольной Тереховой показала исхудавшую актрису с молитвенником в руках

Слово и Делоиещё 1

Актриса Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера и давно не появляется на публике. Дочь звезды Анна Терехова поделилась с поклонниками свежим кадром с мамой.

Дочь тяжелобольной Тереховой показала исхудавшую актрису
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Наследница 80-летней актрисы опубликовала в соцсетях несколько снимков. На одном из них запечатлены исхудавшие руки звезды, которые держат молитвенник.

Кинодива последние десять лет жизни прикована к постели. Болезнь уже лишила ее возможности полноценно общаться с близкими. Терехова постоянно находится под присмотром сиделок.

Скриншот

Неизлечимую болезнь обнаружили у звезды советского кино в начале нулевых. Последний раз артистка дала интервью в 2011 году, затем Терехова пропала из поля зрения журналистов и поклонников.

Шоу-бизнес,Анна Терехова,Маргарита Терехова,
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