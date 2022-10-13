Находившийся в коме Паша Техник пообщался с умершим в 2020 году Марадоной

Находившийся в коме Паша Техник заявил, что ему удалось пообщаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной, умершим в 2020 году. Об этом артист сообщил президенту футбольного клуба «Козлы» Goody, передает Sport.ru.

Фото: «Gazgolder» / YouTube «Gazgolder» / YouTube

По словам Goody, Паша Техник позвонил ему и рассказал, что «пообщался» со знаменитым спортсменом, пока находился в коме, и тот призвал его прекратить употребление запрещенных веществ и заняться спортом.

«Я просыпаюсь утром, мне звонит Паша Техник: "Брат, я вышел из комы". Шутка или не шутка, но он сказал, что когда был в коме, к нему пришел Диего Марадона и сказал: "Брат, хватит с этой гадостью. Хватит с этими своими курилочками, пивасиком. Давай, вставай на лыжи, есть отличный клуб — ФК "Козлы". Приходи на просмотр, тебя возьмут"», — рассказал президент ФК.

После состоявшегося диалога Goody предложил Технику посетить тренировки в клубе, а также подчеркнул, что перед участниками «Козлов» стоят «задачи выходить из группы, побеждать» и им «не нужна клоунада».

По словам президента ФК, рэпер сумел изменить свой образ жизни и теперь регулярно занимается спортом: «Он поменял полностью свое мировоззрение, и если раньше он куролесил, то сейчас Пашок — за спорт. Это очень круто, то что Паша показывает пример молодежи, что не нужно кушать таблетки, а нужно именно пинать мячик с "Козлами", это очень приятно».