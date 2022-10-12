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7 минут назад

Жену Преснякова уличили в странном поведении после отъезда мужа из страны

Елена Прошина

Супруга актера Никиты Преснякова Алена Краснова стала шифроваться и представляться своим менеджером после отъезда мужа из страны. Об этом сообщает Woman.ru.

Жену Преснякова уличили в странном поведении после отъезда мужа из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журнал рассчитывал уточнить у Красновой местонахождение Преснякова и позвонил ей на личный номер.

«Где Пресняков и его супруга не знаю», — ответили в трубке на вопрос Woman.ru.

Поскольку звонок был на личный номер в журнале предположили, что Краснова решила прикинуться собственным пиар-менеджером, но непонятно зачем.

Ранее сообщалось, что Пресняков пересек границу России пешком 24 сентября. Предполагается, что он находится в Литве. При этом ни сам актер, ни его родные, в том числе Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, никак ситуацию не комментируют. Пресняков, как и его жена последний раз обновляли свои соцсети еще 11 сентября.

Шоу-бизнес,Алена Краснова,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Владимир Пресняков,Алла Пугачева,
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