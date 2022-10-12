Жену Преснякова уличили в странном поведении после отъезда мужа из страны

Ранее сообщалось, что Пресняков пересек границу России пешком 24 сентября. Предполагается, что он находится в Литве. При этом ни сам актер, ни его родные, в том числе Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, никак ситуацию не комментируют. Пресняков, как и его жена последний раз обновляли свои соцсети еще 11 сентября.