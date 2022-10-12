Журналистку Ксению Собчак высмеяли за безграмотность. На ошибку указали ее подписчики в социальной сети, где она делилась своими впечатлениями от концерта певицы Земфиры в «Телявиве», имея ввиду израильский Тель-Авив.

Фото: ТАСС ТАСС

«И это пишет человек, который позиционирует себя как образованный журналист»,

«Тель-Авив! Ксения проявите хоть немного уважения и исправьте ошибку. Иначе это выглядит как стеб»,

«Тель-Авив, а не Телявив. Вы как журналист должны знать, как правильно пишется название города»,

«Тель-Авив — весенний холм. А телявив — это бабка Ксюха из Рязани так говорит», - написали в комментариях под постом пользователи соцсети.

Стоит отметить, что спустя время Собчак исправила допущенную ошибку. Теперь у нее в тексте верное название столицы Израиля.

Собчак не в первый раз обвиняют в безграмотности.