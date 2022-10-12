Пугачева дала интервью за границей, но запретила его выпускать

Певица Алла Пугачева еще во время своего первого отъезда из России в феврале дала интервью блогеру Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), но затем запретила его выпускать в интернет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

По данным издания, причиной запрета могли стать слишком резкие политические заявления. Также в «КП» не исключили, что данного интервью и вовсе не было, поскольку информацию о нем подтвердил только один источник.

Напомним, что к началу учебного года в школе Пугачева вместе с детьми вернулась из-за границы, где они находились с февраля, в Россию. Предполагается, что певица прилетела в страну только, чтобы обсудить дальнейшую карьеру ее мужа — юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Однако планируемых встреч так и не произошло и меньше, чем через месяц Пугачева вместе с детьми снова улетела в Израиль без обратного билета.