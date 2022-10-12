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24 минуты назад

Пугачева дала интервью за границей, но запретила его выпускать

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева еще во время своего первого отъезда из России в феврале дала интервью блогеру Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), но затем запретила его выпускать в интернет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пугачева дала интервью за границей, но запретила его выпускать
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, причиной запрета могли стать слишком резкие политические заявления. Также в «КП» не исключили, что данного интервью и вовсе не было, поскольку информацию о нем подтвердил только один источник.

В Екатеринбурге программу концерта с песнями Пугачевой

Напомним, что к началу учебного года в школе Пугачева вместе с детьми вернулась из-за границы, где они находились с февраля, в Россию. Предполагается, что певица прилетела в страну только, чтобы обсудить дальнейшую карьеру ее мужа — юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Однако планируемых встреч так и не произошло и меньше, чем через месяц Пугачева вместе с детьми снова улетела в Израиль без обратного билета.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Екатерина Гордеева,Алла Пугачева,
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