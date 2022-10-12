В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
51 минуту назад

В Екатеринбурге программу концерта с песнями Пугачевой изменили "по техническим причинам"

Газета.Ru

Театр эстрады в Екатеринбурге заменил программу концерта «Алла tribute», на котором должны были прозвучать песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС.

В российском городе изменили программу концерта с песнями Пугачевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Организаторы изменили материалы программой «Песни о любви».

«По техническим причинам. Все приобретенные билеты действительны, если кто-то пожелает сдать билет — тоже без каких-либо проблем», — объяснили в театре.

Выступление артистов с песнями Пугачевой планировалось 14 и 15 октября.

Изначально в выступлении артисты должны были исполнить популярные композиции Пугачевой. Однако теперь тот же состав представит другие песни «о нежности и светлом чувстве — любви».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители