В российском городе изменили программу концерта с песнями Пугачевой

Театр эстрады в Екатеринбурге заменил программу концерта «Алла tribute», на котором должны были прозвучать песни Аллы Пугачевой . Об этом сообщает ТАСС.

«По техническим причинам. Все приобретенные билеты действительны, если кто-то пожелает сдать билет — тоже без каких-либо проблем», — объяснили в театре.

Изначально в выступлении артисты должны были исполнить популярные композиции Пугачевой. Однако теперь тот же состав представит другие песни «о нежности и светлом чувстве — любви».