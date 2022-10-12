Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева спешно улетела в Израиль с детьми после краткосрочного пребывания в Москве. Журналисты уверяют, что в Москву певица возвращалась, чтобы договориться за своего супруга шоумена Максима Галкина, который успел отличиться своей антигосударственной позицией.

Вероятно, обеспечить мужу дальнейшую карьеру в России Примадонне не удалось, после чего она улетела из России. Сейчас Пугачева находится в Израиле, куда также уезжала в феврале.

По данным «Комсомольской правды», находясь за границей, Алла Пугачева дала интервью признанной иноагентом в РФ журналистке Екатерине Гордеевой, однако впоследствии не разрешила выпускать готовый материал.

«Не исключено, что там были сделаны какие-то слишком резкие политические заявления. Впрочем, возможно, это всего лишь светские сплетни (эту информацию «КП» подтвердил только один источник)», – пишут журналисты.