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31 минуту назад

«Цены на концерты не мизерные»: Максим Галкин* рассказал, сколько зарабатывает в Европе

Popcake.tv

Максим Галкин* (Минюст признал иностранным агентом) в данный момент гастролирует по Европе и всему миру со своими концертами. Разумеется, в России его часто критикуют из-за этого. Кто-то даже говорит о том, что он выступает в очень маленьких залах, а билеты на его выступления стоят слишком дешево.

Максим Галкин* рассказал, сколько зарабатывает в Европе
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Макс* решил ответить на все эти слухи и признался, что цены на его концерты «не мизерные», а залы, где он встречается со своими зрителями, очень даже большие. Он подчеркнул, что у него все хорошо с финансами.

Напомним, Максим Галкин* перебрался из России сначала в Израиль вместе с Аллой Пугачевой в марте этого года. Он открыто говорит о своей позиции о происходящем в мире. После Израиля они с Примадонной и с их детьми отправились в Юрмалу, где провели лето. Позже Алла Пугачева вернулась в Россию, но пару недель назад снова уехала. Сейчас она находится в Израиле, правда, со своим супругом пока еще не виделась, так как он работает.

*Минюст признал иностранным агентом

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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