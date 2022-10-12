Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок

Стало известно, кто теперь присматривает за замком певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает «КП», близкие к окружению Примадонны люди рассказали, что теперь там живет ее водитель Игорь Польшиков — он служит семье исполнительницы уже более 30 лет.

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Для Пугачевой Польшиков не просто водитель — много лет назад он взял на воспитание приемного сына певицы Женю, который приходится внуком умершему брату исполнительницы Евгению Пугачеву. После его смерти Примадонна финансово обеспечивала своего племянника Влада Пугачева и его сына Женю, но когда у мужчины появились проблемы с наркотиками, певица оформила опекунство над ребенком, а племянника отправила лечиться в Израиль. Польшиков по-отцовски прикипел к мальчику и взял его в свою семью.

Также за замком присматривают два охранника — в доме хранятся дорогие антикварные вещи, которые собирал юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом).