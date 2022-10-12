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4 минуты назад

Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок

Никита Бородкин

Стало известно, кто теперь присматривает за замком певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает «КП», близкие к окружению Примадонны люди рассказали, что теперь там живет ее водитель Игорь Польшиков — он служит семье исполнительницы уже более 30 лет.

Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для Пугачевой Польшиков не просто водитель — много лет назад он взял на воспитание приемного сына певицы Женю, который приходится внуком умершему брату исполнительницы Евгению Пугачеву. После его смерти Примадонна финансово обеспечивала своего племянника Влада Пугачева и его сына Женю, но когда у мужчины появились проблемы с наркотиками, певица оформила опекунство над ребенком, а племянника отправила лечиться в Израиль. Польшиков по-отцовски прикипел к мальчику и взял его в свою семью.

Также за замком присматривают два охранника — в доме хранятся дорогие антикварные вещи, которые собирал юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом).

Напомним, что недавно Пугачева снова улетела из России в Израиль вместе с детьми, а также выставила на продажу знаменитый замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. При этом многие риелторы сошлись во мнении, что паре будет сложно продать особняк со столь специфической архитектурой, особенно сейчас, когда рынок элитной недвижимости переживает не лучшие времена.

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