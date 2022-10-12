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34 минуты назад

«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле

Вечерняя Москва

Недавно покинувшая Россию певица Алла Пугачева посетила в Израиле концерт певицы Земфиры, прошедший в рамках ее мирового тура. О встрече двух звезд рассказала актриса Рената Литвинова, тоже посетившая концерт своей давней подруги.

«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Фото:  Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны, — призналась сама Земфира.

Публикацию Литвиновой о встрече Пугачевы и Земфиры с радостью и восторгом встретили их поклонники в социальных сетях.

«Две легенды. Великие и гениальные»; «Прекрасные дамы!», — восторгались комментаторы.

Присутствовать на концерте могла и российская журналистка Ксения Собчак, которая совсем недавно отправилась в очередную командировку в Тель-Авив, передает StarHit.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла.

29 сентября стало известно, что Примадонна улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

С мая Пугачева планирует продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, она вложила в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хочет получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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