"Известия": внук Пугачевой Пресняков–младший пересек границу России пешком

Внук российской певицы Аллы Пугачевой актер и певец Никита Пресняков пересек российскую границу с Эстонией пешком. Об этом написало издание "Известия". Ранее СМИ писали, что знаменитость получила повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Как пишет издание, внук артистки уехал из страны 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации. Отмечается, что сам артист опроверг слухи, что приходил в военкомат. Артист перешел границу в Ивангороде. Как правило, покидающие Родину доезжают до границы на такси, переходят мост пешком и пересаживаются уже в другое эстонское такси. Как пишут "Известия", у Никиты Преснякова есть гражданство Литвы, в визе он не нуждался. Ранее дизайнер и близкий друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев призвал не обижать Примадонну. Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения. Он подчеркнул, что Пугачевой уже 73 года. "Дайте ей наслаждаться жизнью и нянчить своих деток", — заключил дизайнер. Весной Пугачева и Максим Галкин улетели из России в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Россию, а ее дети пошли в московскую школу. 16 сентября муж Примадонны попал в список физлиц-иноагентов. В ответ на это Пугачева заявила, что полностью солидарна с Галкиным и попросила тоже признать ее иноагентом. В конце сентября Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета.