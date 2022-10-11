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22 минуты назад

Сергей Лазарев впервые прокомментировал слухи о связи с Алексом Малиновским

Popcake.tv

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский часто проводят время вместе и появляются на публике. Например, они как-то недавно побывали на шоу Екатерины Варнавы и сидели вместе. Ксения Собчак сделала выпуск про людей, которые занимаются криптовалютой. В числе них был как раз Алекс Малиновский. Она обвинила Сергея Лазарева в том, что он рекламировал его продукты и курсы по блокчейну.

Лазарев впервые прокомментировал слухи о связи с Малиновским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Сергей в ответ на это рассказал, что их связывает с Алексом. По его словам, артист и бизнесмен написал ему одну песню. Кроме того, они иногда пересекаются на отдыхе и на каких-то мероприятиях с общими знакомыми. При этом ничего больше у них нет.

Он отметил, что они просто знакомые, а поддерживал артист в Сети Малиновского, так как это принято у коллег по шоу-бизнесу. При этом он подчеркнул, что никаких агитаций покупать услуги Малиновского у него не было.

Напомним, что Сергей и Алекс периодически выкладывают снимки из одних локаций. Именно поэтому ходят слухи по поводу их близких отношений.

Шоу-бизнес,Алекс Малиновский,Екатерина Варнава,Сергей Лазарев,Ксения Собчак,
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