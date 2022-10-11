Оксана Лаврентьева продает "патриотичный" костюм Chanel с гербом РФ на пуговицах

Основательница "Русмоды" Оксана Лаврентьева устроила распродажу своих вещей и выставила "патриотичный" костюм Chanel с гербом РФ на пуговицах. Снимками она поделилась в социальных сетях.
"Патриотичный" костюм Chanel из архивной коллекции, посвященной России, теперь можно приобрести за 300 тысяч рублей. На золотых пуговицах изображен герб РФ.
"Цены я поставила недешевые", — подчеркнула Оксана Лаврентьева.
Она уже несколько дней распродает свой гардероб в закрытом аккаунте личного блога.
В апреле 2022 года звезды отечественного шоу-бизнеса решили, что не будут поддерживать бренд Chanel, который, по слухам, перестал продавать свои вещи россиянам. Они во главе с Викторией Боней резали свои сумки Chanel ножницами и публиковали видео в соцсетях. Ольга Бузова инициировала полноценный флешмоб. Она требовала Chanel вернуть ей деньги за купленные вещи.
Ранее сообщалось, что дом Chanel устроит выставку в Париже, посвященную своим духам. Объявляя о проведении выставки, дом назвал ее "иммерсивным путешествием, которое призовет вас следовать за своей звездой, испытать удачу или даже прикоснуться к легенде".