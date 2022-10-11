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9 минут назад

Лукинский: "Призовут — пойду"

Елена Прошина

Лукинский заявил о готовности участвовать в СВО

Лукинский: "Призовут — пойду"
Фото: lukinskiynikolay/vk.comlukinskiynikolay/vk.com

Юморист Николай Лукинский в беседе с NEWS.ru заявил о готовности участвовать в спецоперации на Украине. Он назвал это «святой обязанностью» всех.

Лукинский поделился, что еще в СССР служил в Моздоке и даже имеет медаль за службу на Кавказе.

«Являюсь офицером — был старшим техником по обслуживанию авиационного оборудования. Как Родина прикажет, так и надо делать. Призовут — пойду. Хотя я уже по возрасту не подхожу. Но в ситуации, о которой сейчас не хочется думать, пойдем все. Это святая обязанность», — подчеркнул он.

Ранее о готовности участвовать в СВО также заявляли певец Михаил Гребенщиков и рэпер Тимати.

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