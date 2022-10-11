Лукинский: "Призовут — пойду"

«Являюсь офицером — был старшим техником по обслуживанию авиационного оборудования. Как Родина прикажет, так и надо делать. Призовут — пойду. Хотя я уже по возрасту не подхожу. Но в ситуации, о которой сейчас не хочется думать, пойдем все. Это святая обязанность», — подчеркнул он.