Участников K-POP-группы BTS собираются призвать в армию

Призвать в армию Южной Кореи могут всех семерых участников группы. Об этом сообщает CBS. Освобождать от призыва популярных артистов не спешат, вопрос дискуссионный и обсуждается на высшем уровне. Более того, на днях Ли Ки-сик, комиссар Военного управления трудовых ресурсов Кореи, отметил, что призыв участников популярной группы «желателен», чтобы показать справедливость военной системы страны.
Законодательство Южной Кореи обязывает пройти военную службу всех трудоспособных мужчин от 18 до 35 лет. Продолжительность службы заметно больше, чем в России – от 18 до 21 месяца. Поблажки предусмотрены только для спортсменов и деятелей искусства, завоевавших награды на соревнованиях, «повышающих национальный престиж».
В недавнем опросе около 61% респондентов поддержали идею предоставить льготы артистам эстрады, в то же время в другом опросе 54% заявили, что участники BTS обязаны служить в армии.
Возможно, на финальное решение повлияет Министерство культуры. Ведомство обещало окончательно сформулировать позицию по данному вопросу в ближайшее время.
Полное освобождение от службы в любом случае не предусмотрено: новобранцев-льготников увольняют из армии после трех недель базовой подготовки. Кроме того, им предстоит 544 часа волонтерской работы на благо страны.