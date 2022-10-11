Участников K-POP-группы BTS собираются призвать в армию

Призвать в армию Южной Кореи могут всех семерых участников группы. Об этом сообщает CBS. Освобождать от призыва популярных артистов не спешат, вопрос дискуссионный и обсуждается на высшем уровне. Более того, на днях Ли Ки-сик, комиссар Военного управления трудовых ресурсов Кореи, отметил, что призыв участников популярной группы «желателен», чтобы показать справедливость военной системы страны.

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Законодательство Южной Кореи обязывает пройти военную службу всех трудоспособных мужчин от 18 до 35 лет. Продолжительность службы заметно больше, чем в России – от 18 до 21 месяца. Поблажки предусмотрены только для спортсменов и деятелей искусства, завоевавших награды на соревнованиях, «повышающих национальный престиж».

В недавнем опросе около 61% респондентов поддержали идею предоставить льготы артистам эстрады, в то же время в другом опросе 54% заявили, что участники BTS обязаны служить в армии.

Возможно, на финальное решение повлияет Министерство культуры. Ведомство обещало окончательно сформулировать позицию по данному вопросу в ближайшее время.