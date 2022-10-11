В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
33 минуты назад

Участников K-POP-группы BTS собираются призвать в армию

Super.ru

Призвать в армию Южной Кореи могут всех семерых участников группы. Об этом сообщает CBS. Освобождать от призыва популярных артистов не спешат, вопрос дискуссионный и обсуждается на высшем уровне. Более того, на днях Ли Ки-сик, комиссар Военного управления трудовых ресурсов Кореи, отметил, что призыв участников популярной группы «желателен», чтобы показать справедливость военной системы страны.

Участников K-POP-группы BTS собираются призвать в армию
Фото: Super.ruSuper.ru

Законодательство Южной Кореи обязывает пройти военную службу всех трудоспособных мужчин от 18 до 35 лет. Продолжительность службы заметно больше, чем в России – от 18 до 21 месяца. Поблажки предусмотрены только для спортсменов и деятелей искусства, завоевавших награды на соревнованиях, «повышающих национальный престиж».

В недавнем опросе около 61% респондентов поддержали идею предоставить льготы артистам эстрады, в то же время в другом опросе 54% заявили, что участники BTS обязаны служить в армии.

Возможно, на финальное решение повлияет Министерство культуры. Ведомство обещало окончательно сформулировать позицию по данному вопросу в ближайшее время.

Полное освобождение от службы в любом случае не предусмотрено: новобранцев-льготников увольняют из армии после трех недель базовой подготовки. Кроме того, им предстоит 544 часа волонтерской работы на благо страны.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители