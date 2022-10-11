Представитель Паши Техника опроверг новости о госпитализации рэпера

Менеджер Паши Техника прокомментировал в беседе с Telegram-каналом Shot информацию о том, что рэп-исполнителя госпитализировали с футбольного поля.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам представителя музыканта, Павел Ивлев (настоящее имя рэпера — прим. «Газеты.Ru») в порядке и не находится в больнице. Опубликованное накануне фото в Telegram-канале Baza оказалось постановочным. Издание сообщало, что Ивлев госпитализирован через три дня после выхода из комы.