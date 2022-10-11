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46 минут назад

Представитель Паши Техника опроверг новости о госпитализации рэпера

Газета.Ru

Менеджер Паши Техника прокомментировал в беседе с Telegram-каналом Shot информацию о том, что рэп-исполнителя госпитализировали с футбольного поля.

Представитель Паши Техника опроверг новости о госпитализации рэпера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам представителя музыканта, Павел Ивлев (настоящее имя рэпера — прим. «Газеты.Ru») в порядке и не находится в больнице. Опубликованное накануне фото в Telegram-канале Baza оказалось постановочным. Издание сообщало, что Ивлев госпитализирован через три дня после выхода из комы.

Несколько дней назад Паша Техник принял запрещенные вещества на вечеринке, после чего впал в кому. Однако некоторое время спустя исполнитель пришел в себя и пообещал, что «больше так делать не будет».

Шоу-бизнес,Павел Ивлев,
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