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1 час назад

Рэпер Паша Техник госпитализирован через три дня после выхода из комы

Газета.Ru

Рэпер Паша Техник вновь попал в больницу после того, как недавно вышел из комы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Паша Техник снова госпитализирован
Фото: СоцсетиСоцсети

По информации канала, музыкант решил заняться спортом и сыграть в футбол. Однако его госпитализировали прямо с футбольного поля.

Три дня назад Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел из комы, в которой находился после вечеринки с наркотиками. Бывшая супруга артиста подчеркнула, что теперь ему предстоит обследование. После этого рэпер вышел на связь и сообщил, что сдал анализы и у него нет половых болезней, и пообещал, что «больше так делать не будет».

Шоу-бизнес,Павел Ивлев,
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