Паша Техник снова госпитализирован

Рэпер Паша Техник вновь попал в больницу после того, как недавно вышел из комы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Три дня назад Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел из комы, в которой находился после вечеринки с наркотиками. Бывшая супруга артиста подчеркнула, что теперь ему предстоит обследование. После этого рэпер вышел на связь и сообщил, что сдал анализы и у него нет половых болезней, и пообещал, что «больше так делать не будет».