Макаревич подал в суд из-за признания его иноагентом

Музыкант Андрей Макаревич и политолог Валерий Соловей подали в суд с требованием отменить решение Минюста о признании их иностранными агентами. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, в который поступили соответствующие исковые заявления.
"В суд поступили иски Макаревича А. В. и Соловья В. Д. к Министерству юстиции РФ. В своих исковых заявлениях истцы требуют отменить решение о включении их в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента", - сказали в суде.
Дата рассмотрения этих заявлений пока не назначена.
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков также сообщил журналистам, что решение о включении его в реестр иноагентов также обжаловал артист Михаил Шац.
2 сентября Минюст внес Шаца и Макаревича в реестр физлиц-иноагентов. Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. Шац после начала военной операции на Украине подписал обращение российских комиков к президенту России Владимиру Путину с призывом ее остановить. Политолог Соловей был внесен в реестр иноагентов 9 сентября вместе с журналисткой Юлией Латыниной.