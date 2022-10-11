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17 минут назад

Макаревич и Соловей подали в суд с требованием отменить решение о признании их иноагентами

ТАСС

Музыкант Андрей Макаревич и политолог Валерий Соловей подали в суд с требованием отменить решение Минюста о признании их иностранными агентами. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, в который поступили соответствующие исковые заявления.

Макаревич подал в суд из-за признания его иноагентом
Фото: ТАССТАСС

"В суд поступили иски Макаревича А. В. и Соловья В. Д. к Министерству юстиции РФ. В своих исковых заявлениях истцы требуют отменить решение о включении их в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента", - сказали в суде.

Дата рассмотрения этих заявлений пока не назначена.

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Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков также сообщил журналистам, что решение о включении его в реестр иноагентов также обжаловал артист Михаил Шац.

2 сентября Минюст внес Шаца и Макаревича в реестр физлиц-иноагентов. Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта музыкант сообщил, что находится в Израиле. Шац после начала военной операции на Украине подписал обращение российских комиков к президенту России Владимиру Путину с призывом ее остановить. Политолог Соловей был внесен в реестр иноагентов 9 сентября вместе с журналисткой Юлией Латыниной.

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