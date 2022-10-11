40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс обвинила мать в рукоприкладстве. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам артистки, инцидент произошел после того, как она развелась со своим вторым супругом, танцором Кевином Федерлайном, в 2007 году. Вместе с двумя сыновьями от бывшего мужа и матерью исполнительница переехала в пляжный домик. Оставив родительницу с детьми, Спирс отправилась на вечеринку в компании Линдси Лохан и Перис Хилтон.

В четыре часа утра звезда вернулась домой, что очень разозлило ее мать, которая ударила певицу по лицу.

«Впервые я получила пощечину, когда однажды ночью Пэрис и Линдси подвезли меня к моему домику на пляже. Моя мама тогда присматривала за Джейденом и Престоном (сыновья Спирс — прим. «Ленты.ру»). Да, я тусовалась до четырех утра! Я вошла в дом, она посмотрела на меня и ударила меня так сильно, что я никогда этого не забуду», — написала исполнительница.

Спирс добавила, что с тех пор ей всегда было интересно, какого это — ударить человека по лицу. Артистка выразила надежду, что никогда не узнает об этом.

В ноябре прошлого года певица избавилась от опеки родителей, длившейся 13 лет. После этого исполнительница ни раз обвиняла мать и отца в жестком обращении с собой и рассказывала, что родственники насильно помещали ее в психиатрическую клинику.