Собчак откровенно заявила о личных отношениях Лазарева и Малиновского

Об отношениях двух влиятельных персон российского шоу-бизнеса Сергея Лазарева и Алекса Малиновского слухи ходят постоянно. То звёзд замечают за совместным времяпровождением в столице, то видят их в очередном путешествии… Друзья никак не комментируют сплетни из социальных сетей, чтобы не провоцировать людей на ненужные домыслы, но Ксения Анатольевна Собчак всегда оказывается в нужном месте и информирует свою публику о самых неловких, секретных встречах российских звёзд.