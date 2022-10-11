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1 час назад

«Обойдёмся без догадок», — Собчак откровенно заявила о личных отношениях Лазарева и Малиновского

Popcake.tv

Об отношениях двух влиятельных персон российского шоу-бизнеса Сергея Лазарева и Алекса Малиновского слухи ходят постоянно. То звёзд замечают за совместным времяпровождением в столице, то видят их в очередном путешествии… Друзья никак не комментируют сплетни из социальных сетей, чтобы не провоцировать людей на ненужные домыслы, но Ксения Анатольевна Собчак всегда оказывается в нужном месте и информирует свою публику о самых неловких, секретных встречах российских звёзд.

Собчак откровенно заявила о личных отношениях Лазарева и Малиновского
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В одном из выпусков её шоу разговор зашёл про Сергея Лазарева и его дражайшего друга. Либо журналистка просто не раскололась ввиду своих личных причин, либо Сергею и Алексу действительно нечего скрывать.

«Обойдёмся без загадок, но… Дружили они реально близко. И на яхте не успели потусить, и Travel-блог вместе поснимать, и в гольф поиграть», — реплика Ксении в кадре.

Однако, говоря откровенно, к Малиновскому Собчак относится не очень дружелюбно. В своем монологе журналистка говорила о нём с неподдельной иронией.

«Ещё один человек – му… Человек-оркестр. Певец, модель, миллионер – и все это неправда.

В 2020-м году он представил миру свое творение CroudWiz. По его словам, блокчейн платформу будущего. Если о финансовом проекте говорит четверть – финалист «Голоса», я сразу говорю да!» — высмеяла она слухи о финансовых махинациях.

Шоу-бизнес,Алекс Малиновский,Сергей Лазарев,Ксения Собчак,
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