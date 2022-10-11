Россияне попросили Пугачеву не носить одежду Галкина*

Алла Пугачева точно уехала из России. Звезда показала актуальный снимок из Израиля. Теперь ясно, что артистка находится за границей. Ранее она не подтверждала свой отъезд из России. Пугачева уехала из страны после затяжной травли. Как оказалось, это коснулось и ее детей.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В Сети появились данные о том, что Лиза и Гарри Галкины терпели унижения и оскорбления со стороны одноклассников. Родители подростков не разделяли политических взглядов Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Соответственно, они транслировали свою позицию детям, а те, в свою очередь, создавали дискомфорт для близнецов в классе.

Пугачева пока не видела Галкина*. Артист гастролирует для зарубежных зрителей. Вероятно, они увидятся в ближайшие недели. Тем не менее, были те, кому показалось, что Пугачева уже встретилась с Галкиным*. Интернет-пользователи судят по внешнему виду Примадонны.

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На снимке, который появился в личном микроблоге Пугачевой, артистка позирует в длинной майке оверсайз и в просторных шортах с бахромой. Это не типичный наряд для Пугачевой. Россияне предположили, что артистка решила нарядиться в вещи Галкина*. Многим это показалось нелепым. Пугачеву просит вернуться к ее старому стилю.