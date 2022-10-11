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30 минут назад

Россияне просят Пугачеву не носить одежду Галкина*

Вести Подмосковья

Алла Пугачева точно уехала из России. Звезда показала актуальный снимок из Израиля. Теперь ясно, что артистка находится за границей. Ранее она не подтверждала свой отъезд из России. Пугачева уехала из страны после затяжной травли. Как оказалось, это коснулось и ее детей.

Россияне попросили Пугачеву не носить одежду Галкина*
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В Сети появились данные о том, что Лиза и Гарри Галкины терпели унижения и оскорбления со стороны одноклассников. Родители подростков не разделяли политических взглядов Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Соответственно, они транслировали свою позицию детям, а те, в свою очередь, создавали дискомфорт для близнецов в классе.

Пугачева пока не видела Галкина*. Артист гастролирует для зарубежных зрителей. Вероятно, они увидятся в ближайшие недели. Тем не менее, были те, кому показалось, что Пугачева уже встретилась с Галкиным*. Интернет-пользователи судят по внешнему виду Примадонны.

Скриншот

На снимке, который появился в личном микроблоге Пугачевой, артистка позирует в длинной майке оверсайз и в просторных шортах с бахромой. Это не типичный наряд для Пугачевой. Россияне предположили, что артистка решила нарядиться в вещи Галкина*. Многим это показалось нелепым. Пугачеву просит вернуться к ее старому стилю.

*признан иноагентом Минюстом РФ.

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