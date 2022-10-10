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1 час назад

Беременная Ольга Орлова высказалась о суррогатном материнстве

Мослента

О суррогатном материнстве высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

Беременная Орлова высказалась о суррогатном материнстве
Фото: соцсетисоцсети

«В моем случае рассматривать этот вариант не потребовалось. Но если бы была необходимость, то да!» — заявила 44-летняя артистка в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Она добавила, что поддерживает любые способы, которые в итоге дарят радость материнства.

Орлова уточнила, что после рождения малыша планирует сразу нанять няню и выйти на работу, чтобы «не сойти с ума в декрете». Кормить грудью она, скорее всего, не будет.

«Мой старший вырос на смесях, с ним мне тоже помогали няни. И вырос он здоровым, счастливым человеком, очень любящим и уважающим своих родителей», — объяснила свою позицию певица.

Ранее Орлова прокомментировала слухи о воспитании будущего ребенка без мужа. «Правдивая информация всегда только у первоисточника!» — заявила она.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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