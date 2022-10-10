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48 минут назад

Арарат Кещян опроверг информацию об операции на позвоночнике

Вечерняя Москва

Актер Арарат Кещян опроверг слухи о серьезной операции на позвоночнике. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Арарат Кещян опроверг информацию об операции на позвоночнике
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

До этого сообщалось, что артист госпитализирован с грыжами в позвоночнике и ему необходима операция. Звезда сериала «Универ» поделился, что столкнулся с другим хирургическим вмешательством.

— Я не знаю, как эта информация просочилась, но она достаточно некорректна. Потому что у меня идет операция по пересадке волос. Часть лобной кости после аварии пострадала, кожу восстановили, теперь восстанавливаем часть волос. И в бороде еще волосы перестали расти. Все когда закончится, поговорим, посмотрим, как прошло, — сказал он.

Кещян добавил, что с ним все в порядке, о каких-либо осложнениях речи не идет, передает Газета.Ru.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации заслуженного тренера СССР и жюри «Ледникового периода» Татьяны Тарасовой из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим 75-летняя Тарасова пропустила съемки нового сезона шоу. За последний год тренера госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом уже несколько лет она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми».

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,
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