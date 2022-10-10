Арарат Кещян опроверг информацию об операции на позвоночнике

— Я не знаю, как эта информация просочилась, но она достаточно некорректна. Потому что у меня идет операция по пересадке волос. Часть лобной кости после аварии пострадала, кожу восстановили, теперь восстанавливаем часть волос. И в бороде еще волосы перестали расти. Все когда закончится, поговорим, посмотрим, как прошло, — сказал он.