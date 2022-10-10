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14 минут назад

Пугачева выступила с заявлением после отъезда из России

Алиса Селезнёва

Певица Алла Пугачева официально подтвердила в соцсетях свой отъезд из России и поблагодарила поклонников за поддержку. Об этом пишет РБК.

Пугачева выступила с заявлением после отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алла Пугачева и ее супруг юморист и телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) после начала спецоперации уехали из России вместе с детьми. Позднее певица вернулась, забрала из школы документы детей и выставить на продажу замок в подмосковной деревне, после чего вновь уехала из страны.

4 октября она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

В своем новом посте народная артистка СССР рассказала о том, что сейчас находится сейчас в Израиле, «на Святой земле».

«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!» — написала Пугачева.

Артистка также поблагодарила «многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку» и «за умение отличать правду от лжи».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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