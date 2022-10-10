Экс-домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри Галкиных

Экс-домработница звезды эстрады Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала «Собеседнику» о ее младших детях.
Она заявила, что дети Пугачевой и Галкина смышленые не по годам и от этого общение с ними пугает.
«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты», — заявила в беседе Дороднова.
Ранее дизайнер и близкий друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев призвал не обижать Примадонну. Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения. Он подчеркнул, что Пугачевой уже 73 года.
«Дайте ей наслаждаться жизнью и нянчить своих деток», — заключил дизайнер.
Весной Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) улетели из России в Израиль. В конце августа артистка вернулась в Россию, а ее дети пошли в московскую школу. 16 сентября муж Примадонны попал в список физлиц-иноагентов. В ответ на это Пугачева заявила, что полностью солидарна с Галкиным и попросила тоже признать ее иноагентом. В конце сентября Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета.