Экс-домработница Пугачевой рассказала о Лизе и Гарри Галкиных

Экс-домработница звезды эстрады Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала «Собеседнику» о ее младших детях.

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Она заявила, что дети Пугачевой и Галкина смышленые не по годам и от этого общение с ними пугает.

«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты», — заявила в беседе Дороднова.

Ранее дизайнер и близкий друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев призвал не обижать Примадонну. Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения. Он подчеркнул, что Пугачевой уже 73 года.

«Дайте ей наслаждаться жизнью и нянчить своих деток», — заключил дизайнер.