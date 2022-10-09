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40 минут назад

Литвинова объявила о первом концерте Земфиры

Ирина Лебедева

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира покинули Россию сразу после объявления начала специальной военной операции на Украине. Сейчас они живут в Париже, где у Ренаты есть своя квартира. Накануне певица выпустила новый мини-диск. А теперь стало известно, что исполнительница начинает турне «Borderline Tour 2022» по различным городам мира.

Литвинова объявила о первом концерте Земфиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Встретимся завтра на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала Литвинова в Телеграм-канале.

Всего запланировано 11 концертов, - сообщает 5 Канал. Выступления пройдут в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге.

Напомним, предыдущий тур Земфиры «Маленький человек» состоялся в 2016 году. В феврале 2021 года после восьмилетнего перерыва вышел альбом Земфиры «Бордерлайн». В июле вышел мини-альбом «Ах». В мае 2022 года певица опубликовала клип на новую песню «Мясо». https://news.rambler.ru/starlife/49189586/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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