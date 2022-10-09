Литвинова объявила о первом концерте Земфиры

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира покинули Россию сразу после объявления начала специальной военной операции на Украине. Сейчас они живут в Париже, где у Ренаты есть своя квартира. Накануне певица выпустила новый мини-диск. А теперь стало известно, что исполнительница начинает турне «Borderline Tour 2022» по различным городам мира.