Орбакайте выступила в одном из отелей Крыма

Кристину Орбакайте в последнее время поклонники просто потеряли. Звезда отменила концерты, не выходила на связь с подписчиками в социальных сетях. Начались разговоры о том, что она могла уехать в Соединенные Штаты, где у нее с супругом-бизнесменом есть жилье. Или же в Израиль, к матери.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Но накануне певицу видели в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на южном побережье Крыма. Как оказалось, Орбакайте давала сольный концерт. По просьбам гостей вечера она пела в основном известные, любимые публикой хиты.

Как сообщает издание СтарХит, цена билетов на концерт начиналась от четырех тысяч рублей.