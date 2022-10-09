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1 час назад

Орбакайте выступила в одном из отелей Крыма

Ирина Лебедева

Кристину Орбакайте в последнее время поклонники просто потеряли. Звезда отменила концерты, не выходила на связь с подписчиками в социальных сетях. Начались разговоры о том, что она могла уехать в Соединенные Штаты, где у нее с супругом-бизнесменом есть жилье. Или же в Израиль, к матери.

Орбакайте выступила в одном из отелей Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но накануне певицу видели в люксовом отеле Mriya Resort & SPA, который расположен на южном побережье Крыма. Как оказалось, Орбакайте давала сольный концерт. По просьбам гостей вечера она пела в основном известные, любимые публикой хиты.

Как сообщает издание СтарХит, цена билетов на концерт начиналась от четырех тысяч рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров прокомментировал слухи о возможном отъезде певицы Кристины Орбакайте в Соединённые Штаты Америки. Он считает, что такой шаг будет ошибкой с её стороны. Ведь там артистку никто не знает и будущего у нее там нет. Об этом сообщил PopCornNews.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Сергей Лавров,
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