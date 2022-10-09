Стало известно об отмене вручения «Ники»

Россия с подачи Никиты Михалкова отказалась от отправки отечественного фильма на «Оскар». Теперь стало известно об отмене еще одной крупной кинопремии.
Это национальная кинематографическая премия «Ника».
Церемонию ее вручения организаторы решили перенести на 2023 год, рассказывает «Комсомольская Правда».
Художественный руководитель премии Юлий Гусман сказал, что конкурс прошел, деятельность Ники продолжается, однако праздничную церемонию поводить не будут.
Ранее председатель российского оскаровского комитета Павел Чухрай объявил о намерении покинуть этот пост. Режиссер пояснил для РИА Новости, что уходит в знак протеста решению киноакадемии РФ не выдвигать российский фильм на "Оскар" в текущем году.