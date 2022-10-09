Боня сообщила, что уже через неделю будет «сиять и блистать»

«Одной из издержек восхождений является вот такой загар альпиниста, похожий на неудачный контуринг. Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально-белый снег, яркое солнце и сухая погода — в горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. Еще из минусов это отеки всего — от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались», - написала она в микроблоге.