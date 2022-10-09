Боня сообщила, что уже через неделю будет «сиять и блистать»

Виктории Боне очень непросто далось путешествие на вершину горы в Гималаях. У нее обгорела нижняя часть лица, сильно отекли и покрылись болячками губы. Сейчас телеведущая отдыхает в Эмиратах, откуда и выкладывает фотографии своей изменившейся внешности. Об этом рассказывает СтарХит.
«Одной из издержек восхождений является вот такой загар альпиниста, похожий на неудачный контуринг. Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально-белый снег, яркое солнце и сухая погода — в горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. Еще из минусов это отеки всего — от ног до лица. Губы увеличились раза в три, наверное, обветрились и потрескались», - написала она в микроблоге.
Теледива посмеялась над заголовками желтой прессы, сообщающей о том, что она «изуродована» и «обезображена».
«Что сказать? Не так страшен черт, как его малюют. Дайте недельку отдохнуть и буду снова сиять и блистать», — уверена Виктория.
Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ей пришлось отказать от восхождения в гору Манаслу. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам Бони, экспедиция была отменена в связи с "высокой опасностью, какой не было в этом регионе давно".