Собчак вспомнила о страшной аварии в Сочи

На днях был оглашен приговор водителю автомобиля, который выехал на встречку и устроил смертельное ДТП, когда вез Ксению Собчак в аэропорт. Он был признан виновным и будет отбывать 2 года в колонии-поселении.

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А сегодня – годовщина печального события. Об этом Ксения Собчак коротко упомянула в Телеграм-канале.

«Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай бог, чтобы у всех нас - тех, кто тогда пережил эту аварию, - больше такого испытания в жизни не выпало», - написала Собчак.

Вечером 9 октября 2021 года на трассе близ Сочи произошла страшная авария с участием телеведущей и блогера Ксении Собчак. Автомобиль «Мерседес», в котором находились звезда и еще двое пассажиров, выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с «Фольксвагеном».