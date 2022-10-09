Лепс выступил перед мобилизованными в Приморском крае

Григорий Лепс приехал в Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова во Владивостоке, чтобы выступить перед мобилизованными.
Народный артист РФ дал для бойцов небольшой концерт, а также пообщался с военнослужащими. Лепс, в частности, рассказал, что сам в свое время проходил срочную службу на Дальнем Востоке, в одной из воинских частей Хабаровского края.
Это не первое выступление певца в поддержку защитников Донбасса. Сам Григорий рассказал, что стремится быть максимально полезным в данной ситуации. Лепс навещал раненых в госпиталях, ездил на Донбасс с концертами, - сообщает 5 Канал.
Стало известно, как кумиры современного молодого поколения относятся к актуальной политической обстановке в мире и какой позиции придерживаются в данном вопросе. Соответствующее исследование провело ИА Regnum. Среди самых ярких сторонников СВО были отмечены такие артисты как Олег Газманов, Николай Басков и Григорий Лепс.