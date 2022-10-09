«Я ничего не украла»: конфликт Захаровой с Варшавером продолжается

Александра Захарова считает, что именно ей принадлежат авторские права на все спектакли, которые ставил на сцене «Ленкома» ее знаменитый отец. Но суд встал на сторону театра. Ведь сам режиссер при жизни не предъявлял никаких требований, - пишет teleprogramma.pro.