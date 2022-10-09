«Я ничего не украла»: конфликт Захаровой с Варшавером продолжается

Конфликт актрисы Александры Захаровой с директором «Ленкома» Марком Варшавером разгорелся сразу после смерти ее отца, Марка Захарова. Наследницу громкой фамилии вдруг лишили главных ролей.
Александра Захарова считает, что именно ей принадлежат авторские права на все спектакли, которые ставил на сцене «Ленкома» ее знаменитый отец. Но суд встал на сторону театра. Ведь сам режиссер при жизни не предъявлял никаких требований, - пишет teleprogramma.pro.
«Я ни у кого ничего не украла, никого никак не обозвала!» - говорит дочка ныне покойного Марка Захарова.
«Она должна лелеять этот театр. И говорить плохо - это некрасиво!» - считает директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.
Захаров был худруком и главным режиссером "Ленкома" с 1973 года. После его смерти в 2019 году его сменил директор театра Марк Варшавер.