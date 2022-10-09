Мария Шукшина объяснила, почему поссорилась с сестрами

В театре Надежды Бабкиной идет спектакль «Калина Красная» по киноповести Василия Шукшина. В постановке на сцене «Русской песни» Любу Байкалову играет его дочь – Мария Шукшина. Однако у сестер Марии – Екатерины и Ольги есть претензии к театру. Они считают, что спектакль там идет незаконно. Сестры жалуются на нарушение авторских прав – требуют 600 тысяч, - информируют dni.ru.

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Также Екатерина Шукшина крайне недовольна тем, что сюжет, показанный театром Надежды Бабкиной противоречит реальному. Якобы режиссер постановки решил «уйти от Шукшина», поскольку «это больно».

Занятая в спектакле Мария объясняет, что даже не вникает в данную тему.

«Меня в театре даже не посвящают в эту ситуацию – там работает целая команда юристов. Я просто играю в этой постановке, выхожу на сцену, продолжаю выходить, несмотря на все суды».

По словам Марии, творчество Василия Шукшина следует популяризовать всеми возможными способами. Однако общего языка с ближайшими родственницами она найти не может.

«Я, конечно, пыталась говорить с сестрами, убедить их в этом, но все проблема упирается в деньги», - уверена актриса.