Рома Желудь признался, что зарабатывал эскортом

«Он у меня не такой богатый. Живет в своем загородном доме, мы с ним не общаемся уже года три. После моего каминг-аута, не знаю, как смотреть своему немножко восточному папе в глаза. Но, надеюсь, он все равно меня любит», — тогда рассказывал Желудь.