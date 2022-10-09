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1 час назад

Рома Желудь признался, что зарабатывал эскортом

Ирина Лебедева

Известный блогер Рома Желудь в последнее время делает одно шокирующее признание за другим. Ранее он сообщил о том, что предпочитает девушкам парней. Это заявление поставило точку на его отношениях с отцом Игнатом Керимовым

Рома Желудь признался, что зарабатывал эскортом
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«Он у меня не такой богатый. Живет в своем загородном доме, мы с ним не общаемся уже года три. После моего каминг-аута, не знаю, как смотреть своему немножко восточному папе в глаза. Но, надеюсь, он все равно меня любит», — тогда рассказывал Желудь.

А недавно в подкасте «НеДудь» на Новом Радио Рома сообщил, что подрабатывал эскортом. Причем он специально уточнил, что эскортник - это не просто временный компаньон.

«В эскорте бывает секс. Просто это очень хорошие деньги, не надо задешево это делать. Я летал эскортить в Лондон на три месяца и летал эскортить в Дубай на месяц. В Дубае заработал 700 тысяч за месяц, в Лондоне все спустил в казино», - признался Желудь.

Блогер страдает от наркотической зависимости. Парень был героем шоу Андрея Малахова. Ему пытались помочь наркологи и психологи. Казалось, что страшная напасть позади, но нет… Позднее Рома вышел на связь со своими подписчиками и заявил, что не может побороть зависимость.

Шоу-бизнес,Рома Желудь,Андрей Малахов,
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