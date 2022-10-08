Лоза озвучил мнение насчет декриминализации запрещенных веществ

Юрий Лоза жестко раскритиковал политику некоторых стран, выбравших путь государственного регулирования наркоторговли и легализации запрещенных веществ. Певец считает, что в таком случае следует перестать считать пороком, к примеру, педофилию.
Свою позицию автор хита «Плот» изложил на своей страничке ВКонтакте. Он приводит цитату из выступления мэра Амстердама Фемке Халсема конгрессе с участием представителей Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании».
«Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина и регулирования рынка».
Лоза глубоко возмущен происходящим.
«То есть она считает, что, если отменить наказание за распространение кокаина и объявить на него фиксированные цены, то количество наркоманов пойдет на спад. А все, кто вовлечен в наркобизнес, начнут исправно платить налоги и участвовать в программах, ратующих за здоровый образ жизни. Может, тогда и все остальные пороки человечества легализовать и начать регулировать? Скажем, разрешить педофилию, перестав считать е2 правонарушением, и начать регулировать этот рынок?», - негодует музыкант.
До этого Лоза призвал подвергнуть юмориста Максима Галкина* «проклятию памяти». После того как Минюст РФ объявил покинувшего страну телеведущего иноагентом, ничего хорошего его не ждет. Но артиста можно было бы наказать намного серьезнее, и зависит это от самих россиян, высказался музыкант. Он порекомендовал СМИ отказаться от освещения жизни тех, кто выступил с негативными комментариями о российской специальной операции и уехал из страны.
* Физлицо, выполняющее функции иноагента.