Лоза озвучил мнение насчет декриминализации запрещенных веществ

«То есть она считает, что, если отменить наказание за распространение кокаина и объявить на него фиксированные цены, то количество наркоманов пойдет на спад. А все, кто вовлечен в наркобизнес, начнут исправно платить налоги и участвовать в программах, ратующих за здоровый образ жизни. Может, тогда и все остальные пороки человечества легализовать и начать регулировать? Скажем, разрешить педофилию, перестав считать е2 правонарушением, и начать регулировать этот рынок?», - негодует музыкант.