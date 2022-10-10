В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
32 минуты назад

Звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию

Вечерняя Москваиещё 1

Серьезное хирургическое вмешательство потребовалось актеру Арарату Кещяну, получившему известность после выхода сериала «Универ». Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Пятый канал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что операция связана с обнаруженными в позвоночнике артиста грыжами.

Накануне Кещяна госпитализировали с сильными болями, отмечает Пятый канал.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации заслуженного тренера СССР и жюри «Ледникового периода» Татьяны Тарасовой из-за ухудшения состояния здоровья.

В связи с этим 75-летняя Тарасова пропустила съемки нового сезона шоу. За последний год тренера госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом уже несколько лет она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми».

21 сентября еще одного актера — Сергея Буруновагоспитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже сам артист вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии. По его словам, решение о госпитализации он принял самостоятельно из-за своей тревожности. Несмотря на неплохое самочувствие, актер решил обратиться к врачам сразу же, как узнал о том, что заразился.

Шоу-бизнес,Сергей Бурунов,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители