Кудрявцева чудом успела вернуться из Крыма в Москву

Лера Кудрявцева накануне вернулась в Москву. Домой телеведущая привезла целый ящик персиков. Как пишет Экспресс Газета со ссылкой на Телеграм-каналы, Лера вернулась из Крыма буквально накануне. Если бы она там задержалась хотя бы на сутки, путь в столицу мог бы стать долгим и непростым.
Сама теледива по приезду написала, что всю дорогу просто проспала.
«Ехала в поезде 28 часов. 28 часов спала. Я, которая страдает бессонницей всю жизнь, я не помню, чтобы я так дрыхла долго. Организм добирает свое, короче», — пожаловалась она.
Валерия Кудрявцева называет себя патриотом России, при этом подчеркнув, что это не отменяет ее любви к Украине.
«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дают свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», — написала Кудрявцева в социальных сетях.