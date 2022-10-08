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24 минуты назад

Кудрявцева чудом успела вернуться из Крыма в Москву

Ирина Лебедева

Лера Кудрявцева накануне вернулась в Москву. Домой телеведущая привезла целый ящик персиков. Как пишет Экспресс Газета со ссылкой на Телеграм-каналы, Лера вернулась из Крыма буквально накануне. Если бы она там задержалась хотя бы на сутки, путь в столицу мог бы стать долгим и непростым.

Кудрявцева чудом успела вернуться из Крыма в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама теледива по приезду написала, что всю дорогу просто проспала.

«Ехала в поезде 28 часов. 28 часов спала. Я, которая страдает бессонницей всю жизнь, я не помню, чтобы я так дрыхла долго. Организм добирает свое, короче», — пожаловалась она.

Валерия Кудрявцева называет себя патриотом России, при этом подчеркнув, что это не отменяет ее любви к Украине.

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дают свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», — написала Кудрявцева в социальных сетях.

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