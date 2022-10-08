Кудрявцева чудом успела вернуться из Крыма в Москву

Лера Кудрявцева накануне вернулась в Москву. Домой телеведущая привезла целый ящик персиков. Как пишет Экспресс Газета со ссылкой на Телеграм-каналы, Лера вернулась из Крыма буквально накануне. Если бы она там задержалась хотя бы на сутки, путь в столицу мог бы стать долгим и непростым.