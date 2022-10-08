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20 минут назад

«Извращенец и бездарь»: Шахназаров обрушился на Богомолова

Ирина Лебедева

Накануне в Московском художественном театре имени Чехова состоялась премьера спектакля «Новая оптимистическая повестка». Режиссер Константин Богомолов переписал пьесу Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», добавив, в частности, персонажей нетрадиционной ориентации.

«Извращенец и бездарь»: Шахназаров обрушился на Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие сочли творчество супруга Ксении Собчак весьма сомнительным. А журналист Михаил Шахназаров вообще заявил, что подобным постановкам не место в уважаемых российских учреждениях культуры.

«Извращенец и бездарь Богомолов, крышуемый на самых верхах, ставит в центре Москвы такое паскудство?», - возмутился Шахназаров.

Радиоведущий уверен, что Богомолов превратил театр, славившийся своими традициями, в заведение, где «непрофессионализм и бутафория» стали нормой.

Это несмотря на то, что в данном спектакле заняты известные актеры: Игорь Верник, Павел Вашилин, Ольга Воронина и другие.

СтарХит пишет, что цены на спектакль ,в зависимости от расположения мест, варьируются от двух до 12 тысяч рублей.

В 2013 году полиция передала в Следственный комитет России 23 заявления с требованиями проверить законность постановки спектакля «Идеальный муж» в Московском художественном театре имени Чехова. Критики постановки требовали проверить ее на предмет оскорбления чувств верующих.

Также с призывом о проведении проверки выступил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества, который назвал постановку «Идеального мужа» кощунственной.

Шоу-бизнес,Ольга Воронина,Всеволод Вишневский,Ксения Собчак,Игорь Верник,Константин Богомолов,Следственный комитет,РПЦ,
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