В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Сталлоне и Флавин отменили развод

Ирина Лебедева

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин официально отозвали свое заявление на расторжение брака. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Page Six.

Сталлоне и Флавин отменили развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе этого года в СМИ и интернете широко обсуждался развод звездной пары. 76-летний Сталлоне и 54-летняя Флавин прожили вместе 25 лет, их союз считался одним из самых прочных в сфере шоу-бизнеса.

Флавин обвинила супруга в растрате семейного бюджета. Ходили слухи, что супруги поскандалили из-за ротвейлера, которого Сильвестр решил завести, а Дженнифер была категорически против. Сам актер опровергал и одну,и вторую версии.

В прошлую пятницу пара подала уведомление о добровольном воссоединении в округе Палм-Бич, штат Флорида. Звезды вновь везде появляются вместе и выглядят очень счастливыми.

Пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. У них есть дочери София, Систин и Скарлетт.

Шоу-бизнес,Дженнифер Флавин,Сильвестр Сталлоне,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители