Сталлоне и Флавин отменили развод

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин официально отозвали свое заявление на расторжение брака. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Page Six.

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В августе этого года в СМИ и интернете широко обсуждался развод звездной пары. 76-летний Сталлоне и 54-летняя Флавин прожили вместе 25 лет, их союз считался одним из самых прочных в сфере шоу-бизнеса.

Флавин обвинила супруга в растрате семейного бюджета. Ходили слухи, что супруги поскандалили из-за ротвейлера, которого Сильвестр решил завести, а Дженнифер была категорически против. Сам актер опровергал и одну,и вторую версии.

В прошлую пятницу пара подала уведомление о добровольном воссоединении в округе Палм-Бич, штат Флорида. Звезды вновь везде появляются вместе и выглядят очень счастливыми.