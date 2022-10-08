Сталлоне и Флавин отменили развод

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин официально отозвали свое заявление на расторжение брака. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Page Six.
В августе этого года в СМИ и интернете широко обсуждался развод звездной пары. 76-летний Сталлоне и 54-летняя Флавин прожили вместе 25 лет, их союз считался одним из самых прочных в сфере шоу-бизнеса.
Флавин обвинила супруга в растрате семейного бюджета. Ходили слухи, что супруги поскандалили из-за ротвейлера, которого Сильвестр решил завести, а Дженнифер была категорически против. Сам актер опровергал и одну,и вторую версии.
В прошлую пятницу пара подала уведомление о добровольном воссоединении в округе Палм-Бич, штат Флорида. Звезды вновь везде появляются вместе и выглядят очень счастливыми.
Пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. У них есть дочери София, Систин и Скарлетт.