Азиза заступилась за Пугачеву

«Тему с Аллой Борисовной раздули просто до невероятных масштабов. Может, она что-то и сказала, но потом ее слова так переиначили, что начал нарастать снежный ком. Уже не разберешь, где — правда, а где — нет. Пугачева — мудрый человек. Она рождена в СССР, а это — особые люди. Я не верю, что она против нашей страны», — сказала Азиза.