Азиза заступилась за Пугачеву

Певица Азиза заступилась за уехавшую из России Аллу Пугачеву. В беседе с PROZvezd она призвала прекратить гонения на Примадонну и переиначивания ее слов.
«Тему с Аллой Борисовной раздули просто до невероятных масштабов. Может, она что-то и сказала, но потом ее слова так переиначили, что начал нарастать снежный ком. Уже не разберешь, где — правда, а где — нет. Пугачева — мудрый человек. Она рождена в СССР, а это — особые люди. Я не верю, что она против нашей страны», — сказала Азиза.
Она отметила, что знает о призывах лишить Пугачеву всех званий, в том числе и народной артистки России. По мнению певицы, отнять их у Примадонны могут только те, то кто давал. Азиза назвала происходящее «очень страшным».
Она подчеркнула, что понимает Пугачеву сейчас, поскольку самой пришлось пройти через гонения.
«Что за такая озлобленность? Зачем обсуждать Пугачеву? Займитесь своими делами! И зачем постоянно напоминать о ее возрасте? Надо иметь уважение к годам», — добавила Азиза.
Также певицу удивило, что артисты, которым Пугачева помогала, молчат, а другие наоборот начинают ее обвинять в чинении препятствий на пути в шоубиз. Азиза уверена, что пробиться на сцену у них не вышло не из-за Примадонны, а своей «слабости и неуверенности».