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35 минут назад

Азиза заступилась за Пугачеву

Елена Прошина

Певица Азиза заступилась за уехавшую из России Аллу Пугачеву. В беседе с PROZvezd она призвала прекратить гонения на Примадонну и переиначивания ее слов.

Азиза заступилась за Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тему с Аллой Борисовной раздули просто до невероятных масштабов. Может, она что-то и сказала, но потом ее слова так переиначили, что начал нарастать снежный ком. Уже не разберешь, где — правда, а где — нет. Пугачева — мудрый человек. Она рождена в СССР, а это — особые люди. Я не верю, что она против нашей страны», — сказала Азиза.

Она отметила, что знает о призывах лишить Пугачеву всех званий, в том числе и народной артистки России. По мнению певицы, отнять их у Примадонны могут только те, то кто давал. Азиза назвала происходящее «очень страшным».

Она подчеркнула, что понимает Пугачеву сейчас, поскольку самой пришлось пройти через гонения.

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«Что за такая озлобленность? Зачем обсуждать Пугачеву? Займитесь своими делами! И зачем постоянно напоминать о ее возрасте? Надо иметь уважение к годам», — добавила Азиза.

Также певицу удивило, что артисты, которым Пугачева помогала, молчат, а другие наоборот начинают ее обвинять в чинении препятствий на пути в шоубиз. Азиза уверена, что пробиться на сцену у них не вышло не из-за Примадонны, а своей «слабости и неуверенности».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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