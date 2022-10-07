Певица Нюша отказалась переезжать в ОАЭ

Певица Нюша, которая последние полгода жила в Дубае , рассказала PROZvezd, что не покупала недвижимость в Арабских Эмиратах.

«В Дубае мы не покупали недвижимость, живем в съемном жилье. В целом это вопрос не стоит остро в нашей семье, потому что мы очень много путешествуем. Нам нравится перемещаться», — пояснила Нюша.

По словам певицы, они с семьей пока не определились, где хотят жить в будущем. Она уточнила, что ей нравится немало мест. Нюша проводит все свободное время со своими детьми и старается «не раскисать» в их присутствии.