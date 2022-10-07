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1 час назад

Певица Нюша заверила, что не собирается переезжать в ОАЭ

Газета.Ruиещё 1

Певица Нюша, которая последние полгода жила в Дубае, рассказала PROZvezd, что не покупала недвижимость в Арабских Эмиратах.

Певица Нюша отказалась переезжать в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Дубае мы не покупали недвижимость, живем в съемном жилье. В целом это вопрос не стоит остро в нашей семье, потому что мы очень много путешествуем. Нам нравится перемещаться», — пояснила Нюша.

По словам певицы, они с семьей пока не определились, где хотят жить в будущем. Она уточнила, что ей нравится немало мест. Нюша проводит все свободное время со своими детьми и старается «не раскисать» в их присутствии.

«Я должна быть счастлива, поэтому стараюсь не унывать. Но не могу сказать, что я всем им разрешаю и позволяю», — резюмировала исполнительница.

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