Лера Кудрявцева посоветовала не замыкаться в себе на фоне стресса

Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала россиянам не замыкаться в себе, помогать другим и заниматься благотворительностью для борьбы со стрессом, передает The Voice Mag.

«Стресс, паника, неизвестность — тяжелый коктейль. Но нам с вами предстоит, зажмурившись, выпить его до дна. Что помогает? Помощь другим, благотворительность, волонтерская работа, не теряйте связи, разговаривайте с теми, кто готов говорить», — подчеркнула Кудрявцева.

Она отметила, что на фоне тревожных событий многие люди начинают замыкаться в себе, в то время как другие делают вид, что ничего не произошло. Кудрявцева призвала общаться с близкими, чтобы отвлечься от дурных мыслей и «не впадать в ненависть».