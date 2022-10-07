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30 минут назад

Лера Кудрявцева посоветовала не замыкаться в себе на фоне стресса

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала россиянам не замыкаться в себе, помогать другим и заниматься благотворительностью для борьбы со стрессом, передает The Voice Mag.

Лера Кудрявцева посоветовала не замыкаться в себе на фоне стресса
Фото: соцсетисоцсети

«Стресс, паника, неизвестность — тяжелый коктейль. Но нам с вами предстоит, зажмурившись, выпить его до дна. Что помогает? Помощь другим, благотворительность, волонтерская работа, не теряйте связи, разговаривайте с теми, кто готов говорить», — подчеркнула Кудрявцева.

Она отметила, что на фоне тревожных событий многие люди начинают замыкаться в себе, в то время как другие делают вид, что ничего не произошло. Кудрявцева призвала общаться с близкими, чтобы отвлечься от дурных мыслей и «не впадать в ненависть».

Ранее Кудрявцева пожаловалась на постоянную мигрень.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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