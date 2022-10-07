Резник заявил о потере миллионов из-за "отмены" песен Пугачевой

«Основные отчисления были как раз за Аллины песни. Из-за того что их убрали из ротации, я буду получать теперь от 150 до 200 тыс. рублей в квартал. А я 850 тыс. занял! Думал, придет полтора миллиона, как ранее, и со всеми рассчитаюсь! Что теперь делать? Стану на Тверской со шляпой и буду собирать с прохожих», — сказал поэт.