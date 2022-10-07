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1 час назад

Резнику придется закрыть свои театры из-за "отмены" песен Пугачевой

Газета.Ru

Поэт Илья Резник, написавший несколько десятков хитов для Аллы Пугачевой, пожаловался, что потеряет миллионы из-за «отмены» ее песен. Об этом он рассказал в беседе с mk.ru.

Резник заявил о потере миллионов из-за "отмены" песен Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в 2023 году у него будет юбилейный концерт в Кремле.

«Получается, я не должен вставлять в программу «Старинные часы», «Маэстро», «Посидим, поокаем» и прочие-прочие песни? Но ведь они — моя жизнь. Для Пугачевой написана 71 песня!» — высказался он.

По словам Резника, его материальное положение шатко: у жены — престарелые родители, которые находятся на попечении супругов, кроме того, он набрал долгов под будущие авторские отчисления.

«Основные отчисления были как раз за Аллины песни. Из-за того что их убрали из ротации, я буду получать теперь от 150 до 200 тыс. рублей в квартал. А я 850 тыс. занял! Думал, придет полтора миллиона, как ранее, и со всеми рассчитаюсь! Что теперь делать? Стану на Тверской со шляпой и буду собирать с прохожих», — сказал поэт.

Из-за отсутствия отчислений Резник, по его словам, будет вынужден закрыть свои детские театры «Маленькая страна».

5 октября в СМИ появилась информация о том, что Пугачеву «сняли» с эфиров российских станций. Как объяснил редактор одной из радиостанций Москвы, такое решение было принято в связи с позицией артистки относительно спецоперации России на Украине. Позже на «Русском радио» сообщили, что песни певицы Аллы Пугачевой отсутствуют в эфире станции не из-за цензуры. По словам представителя «Русской медиагруппы», у певицы нет актуальных песен.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Алла Пугачева,
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