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24 минуты назад

Гузеева нецензурно прокомментировала слухи о суде из-за квартиры

Газета.Ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники страховой компании подали в суд на телеведущую Ларису Гузееву за то, что она якобы испортила стены в квартире соседки в центре Москвы. На просьбу прокомментировать информацию Mash телеведущая ответила «Газете.Ru» нецензурно.

Гузеева нецензурно прокомментировала слухи о суде из-за квартиры
Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся!"Кадр из шоу "Давай поженимся!"

« ***** идите. ***** идите. Сплетники, *****», — сказала она.

По данным Mash, соседка артистки заметила трещины на стенах в новой квартире и выяснила, что Гузеева недавно сделала ремонт у себя дома. По мнению соседки, строители провели работы с нарушениями. Теперь страховая компания требует от Гузеевой 100 тыс. руб. через суд за моральный и материальный ущерб, пишет Telegram-канал.

Ранее Останкинский суд удовлетворил иск Ларисы Гузеевой к студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Телеведущая пыталась отсудить у компании Лебедевой 8 млн рублей и утверждала, что работы в ее квартире на Садовнической набережной были не доделаны. Компания Лебедевой обвинения отрицала. Гузеевой удалось отсудить 2 млн рублей.

Шоу-бизнес,Елена Лебедева,Лариса Гузеева,
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