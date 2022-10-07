Гузеева нецензурно прокомментировала слухи о суде из-за квартиры

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники страховой компании подали в суд на телеведущую Ларису Гузееву за то, что она якобы испортила стены в квартире соседки в центре Москвы. На просьбу прокомментировать информацию Mash телеведущая ответила «Газете.Ru» нецензурно.

Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся!" Кадр из шоу "Давай поженимся!"

« ***** идите. ***** идите. Сплетники, *****», — сказала она.

По данным Mash, соседка артистки заметила трещины на стенах в новой квартире и выяснила, что Гузеева недавно сделала ремонт у себя дома. По мнению соседки, строители провели работы с нарушениями. Теперь страховая компания требует от Гузеевой 100 тыс. руб. через суд за моральный и материальный ущерб, пишет Telegram-канал.