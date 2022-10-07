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15 минут назад

В Губернском театре опровергли слух о мобилизации Никиты Преснякова

Газета.Ru

В пресс-службе Московского Губернского театра опровергли слух о мобилизации певца Никиты Преснякова, передает телеканал «Звезда».

В Губернском театре опровергли слух о мобилизации Никиты Преснякова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — заявили в театре.

СМИ писали о том, что внука Аллы Пугачевой мобилизовали прямо во время репетиции спектакля «Безыменная звезда», в котором Пресняков задействован в одной из главных ролей.

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала решение мобилизовывать артистов, не имеющих брони и отсрочки по состоянию здоровья.

Шоу-бизнес,Елена Драпеко,Никита Пресняков,Алла Пугачева,Госдума,
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