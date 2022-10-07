В Губернском театре опровергли слух о мобилизации Никиты Преснякова

В пресс-службе Московского Губернского театра опровергли слух о мобилизации певца Никиты Преснякова, передает телеканал «Звезда».
«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — заявили в театре.
СМИ писали о том, что внука Аллы Пугачевой мобилизовали прямо во время репетиции спектакля «Безыменная звезда», в котором Пресняков задействован в одной из главных ролей.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала решение мобилизовывать артистов, не имеющих брони и отсрочки по состоянию здоровья.