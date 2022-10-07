Галкина проверят на уплату налогов

В России проверяют уплату налогов Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) в связи с несоответствием его доходов и расходов на строительство замка в деревне Грязь. С такой просьбой ранее выступил юрист, директор АНО «Охрана лесов и рек» Ярослав Михайлов, передает «Федеральное агентство новостей».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Проверку проводят инспекция федеральной налоговой службы №2 города Москва и Мещанская межрайонная прокуратура.

«У Максима Галкина явно не соответствуют расходы при строительстве замка и его подтвержденные доходы, с которых он платил налоги», — подчеркнул Михайлов.

По словам многих знакомых артиста, он прибегал к кредитам. По этой причине у него появились долги на огромную сумму. Отмечается, что Галкину удалось их выплатить.

Госстройнадзором также проверяется замок Галкина и Аллы Пугачевой. В данном случае речь идет о нарушении законодательных норм при строительстве «дворца».

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что российская певица Алла Пугачева лишится порядка 75% от своего дохода в связи с решением покинуть страну и эмигрировать в Израиль.