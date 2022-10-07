Бероев упал на съемках номера о спецоперации в «Ледниковом периоде»

Актер Егор Бероев упал на съемках номера о специальной военной операции для нового «Ледникового периода». Как сообщает «КП», победитель сезона 2009 года допустил ошибку в первом же выступлении, пока танцевал с олимпийской чемпионкой 2014 года Еленой Ильиных.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актер отметил, что не любит выступать первым — он начинает волноваться из-за возложенной на него ответственности.

«А еще катаешься на чистом, нераскатанном, "нулевом" льду, что очень опасно и непривычно. Обычно выходишь уже на потертый. Но так вышло. Да, упал сильно, но не очень больно», — добавил артист.

По сюжету номера, девушка ведет своего избранника через минное поле под песню Виктора Цоя «Кукушка». Также во время выступления звучат фрагменты стихотворения Константина Симонова «Жди меня», которое зачитал друг Бероева, находящийся в зоне спецоперации на Украине.