В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
11 минут назад

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали

Вечерняя Москваиещё 1

Внука российской Примадонны Аллы Пугачевой Никиту Преснякова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил источник, близкий к Московскому Губернскому театру.

Внука Пугачевой мобилизовали
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу, передает «Пятый канал».

Украинские СМИ: Пугачева получила израильское гражданство

30 сентября первая группа частично мобилизованных прибыла в зону спецоперации на территорию ДНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что ограниченно годные к военной службе россияне подлежат мобилизации — «но их призовут в последнюю очередь». Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, кто попадает под такую категорию и в какой момент их могут призвать.

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией в столице приняли меры по поддержке мобилизованных граждан, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве начали работать горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах организованы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

Шоу-бизнес,Евгений Фуженко,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители