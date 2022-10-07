Внука Пугачевой мобилизовали

Внука российской Примадонны Аллы Пугачевой Никиту Преснякова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил источник, близкий к Московскому Губернскому театру.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу, передает «Пятый канал».

30 сентября первая группа частично мобилизованных прибыла в зону спецоперации на территорию ДНР. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что ограниченно годные к военной службе россияне подлежат мобилизации — «но их призовут в последнюю очередь». Юрист Глеб Подъяблонский в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, кто попадает под такую категорию и в какой момент их могут призвать.

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией в столице приняли меры по поддержке мобилизованных граждан, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве начали работать горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах организованы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.