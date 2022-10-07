Страховщики подали в суд на Гузееву

Страховщики подали в суд на телеведущую Ларису Гузееву за то, что она испортила стены в квартире соседки в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне женщина обратила внимание на трещины в новом, недавно застрахованном жилище.
Жительница Москвы стала искать причину появления трещин и выяснила, что Гузеева недавно делала у себя дома ремонт — строители не рассчитали силу, с которой работали со стенами, что и привело к появлению трещин.
После этого женщина обратилась в страховую компанию. Теперь страховщики требуют от телеведущей 100 тыс. рублей — они пытаются выбить средства через суд за ущерб жилью и моральный вред соседке.