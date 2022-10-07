Волочкова: "Я бы давно уехала, правда"

Балерина объяснила, что заставляет ее оставаться на Родине.

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Бывшая прима ГАБТа Анастасия Волочкова ответила на злободневный вопрос об эмиграции. Балерина не раз называла себя патриотом, а также отмечала свой вклад в развитие отечественной культуры. И, тем не менее, она честно заявила, что давно бы покинула РФ, если бы не ряд важных обстоятельств.

«Я бы давно уехала, правда», - сказала танцовщица.

В России Анастасию в РФ держит младшее поколение, которое, по мнению Волочковой, равняется на нее. И это притом, что за рубежом она тоже известна.

«Но здесь – это мои родные дети, родные люди, которым я должна продолжать светить, - цитирует знаменитую женщину издание Prozvezd. - Придёт время я создам сеть творческих школ, мне есть, что тут делать».

Также Волочкова отметила, что ей не нравится практика принуждения больших артистов вмешиваться в политику, как в случае с оперной певицей Анной Нетребко.